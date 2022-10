Waarom je echt altijd heat protection spray moet gebruiken voor het stijlen van je haar

Soms moet je met eigen ogen zien wat de gevolgen zijn om je gedrag te veranderen. De gevolgen van het skippen van hittebescherming voor het stijlen van je haar met een stijltang is daar een voorbeeld van. Hoeveel haast je ook hebt, sla de heat protection spray niet over. Ook niet als je heel snel een stijltang door je haar haalt om de ergste pluis te laten verdwijnen.

Wat doet heat protection spray met je haar?

Op Instagram gaat een video rond van een haarstyliste die met behulp van thermisch papier laat zien wat zo'n heat protection spray met je haar doet. Thermisch papier is net als je haar gevoelig voor warmte en reageert dus op een soortgelijke manier. Op een deel van het papier gebruikt ze de spray en op het andere deel brengt ze geen beschermend product aan. Vervolgens gaat ze met een stijltang over het papier heen en zie je dat het onbehandelde deel onmiddellijk zwart wordt en het andere deel niet of nauwelijks beschadigd.

Hittebescherming voor je haar

Een heat protector spray beschermt je haar door de siliconen die in het product zitten. Deze siliconen vormen een beschermend laagje over de haarschubben. Door dit laagje glijdt een stijltang beter over het haar en word je haar dus ook sneller stijl. Daardoor gebruik je de stijltang minder lang op je haar en beschadig je het dus ook minder. Let hierbij wel op dat je een product gebruikt met siliconen die oplosbaar zijn in water, zoals: dimethicone copolyol, stearoxy dimethicone en behenoxy dimethicone.

Een keer iets anders dan stijl haar? Je kunt met een stijltang ook slag in je haar maken:

Bron: Healthyhairdresser.nl