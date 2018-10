Waarom je een kleimasker nooit te lang moet laten zitten

Een kleimasker is heerlijk voor je huid: het zuivert je poriën en absorbeert al het vuil, míts je het op de juiste manier gebruikt. Als je het masker te lang laat zitten, kan het juist weer een negatief effect hebben op je huid.

En dit geldt vooral voor mensen met een gevoelige huid, zo legt schoonheidsspecialiste Sharon McGlinchey uit.

Rode vlekken

“Wat bijna iedereen fout doet bij een kleimasker, is dat ze het helemaal laten opdrogen. Hoewel dat trekkerige gevoel misschien anders doet vermoeden, is dit echt niet goed voor je huid. De laatste droogfase van het kleimasker zuigt namelijk al het vocht uit je huid, waardoor er rode vlekken en oneffenheden kunnen ontstaan. Vooral bij mensen met een gevoelige huid kan dit funest zijn: hun huid ziet er dan na afloop alleen maar vlekkerig en droger uit.”

Juiste moment

Het is volgens McGlinchey dan ook belangrijk om het masker op het juiste moment af te spoelen. “Dat betekent: als je wangen en voorhoofd nog vochtig en de randen van je gezicht, ogen, neus en lippen opgedroogd zijn. Zo geniet je van de voedende voordelen, waaronder het toevoegen van mineralen aan je huid en het absorberen van overtollige olie, maar vermijd je de nadelen.”

Welk masker?

Maar welk kleimasker is nu het meest geschikt voor jouw huid? “Witte klei kun je op vrijwel elke huid smeren, die is namelijk het minst agressief. Groene klei is vooral bedoeld voor een vette huid die gevoelig is voor acne, roze en rode klei voor een normale huid en de minder bekende gele klei is gunstig voor doffe of door de zon beschadigde huidjes,” aldus McGlinchey.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock