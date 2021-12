Waarom je in de winter eigenlijk beter een panty dan een broek kunt dragen

Wat blijkt: je kunt op koude dagen ‘s morgens toch echt beter een panty uit de kast trekken dan een spijkerbroek. We leggen uit hoe het zit:

Synthetisch materiaal

De meeste panty's worden gemaakt van synthetisch materiaal zoals polyamide. Deze soort stof houdt je een stuk warmer dan het materiaal waar je jeans van gemaakt is. Katoen is een veel luchtigere stof, die we op warme dagen graag dragen om het niet te heet te krijgen. Maar in de winter is die warmte juist wel heel welkom.

Panty onder een broek

Een panty ónder een jeans dragen, lijkt misschien wel de beste combi te zijn. Maar deze combinatie zorgt er juist voor dat je wel koude benen hebt in de winter. De panty zorgt ervoor dat de warmte van je benen wordt geblokkeerd. Hierdoor warmt de binnenkant van de broek niet op. Wanneer je beweegt, voel je dan steeds weer de kou langs je benen. In dit geval werkt een katoenen legging wel goed, omdat je zo een extra ademend laagje creëert.

Met deze tips kies je altijd de juiste panty:

Bron: RTLNieuws.nl, Metrotime.be