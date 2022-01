Waarom je je gezicht beter niet kunt reinigen met make-updoekjes

En wel om verschillende redenen.

Gezichtsreinigingsdoekjes niet voldoende

Doekjes werken prima als je alleen wat vuil van je gezicht wilt halen, maar echt reinigen is een ander verhaal. Dermatologe Archana Sangha: “Er blijven altijd nog make-uprestjes achter op je huid. Je kunt echt beter een cleanser gebruiken. Daarmee reinig je niet alleen je huid, maar je masseert deze ook nog eens, wat zorgt voor een betere bloedcirculatie. Omdat de doekjes niet voldoende reinigen, kan het gebeuren dat je poriën verstopt raken. Dat kan op den duur zorgen voor (meer) puistjes.”

Vervelende bijverschijnselen

Ook zitten gezichtsreinigingsdoekjes vol oplosmiddelen en emulgatoren. Door alleen doekjes te gebruiken, stel je je huid bloot aan hoge concentraties reinigingsingrediënten die je daarna niet van je gezicht afspoelt. Daarbij komen verschijnselen als uitdroging, irritatie en overgevoeligheid bij doekjes ook veel vaker voor, omdat ze vrij veel conserveermiddelen bevatten. Die irriteren de huid nog meer.

Ook UV-licht kan een probleem worden als je dagelijks gezichtsreinigingsdoekjes gebruikt. De textuur van zo’n doekje is namelijk nogal ruw. Hierdoor wordt de kans groter dat je de beschermlaag van je gezicht schrobt, waardoor je overgevoelig kunt worden voor UV-straling en/of vervuilende deeltjes in de lucht.

Plakkerig laagje

Reinigingsdoekjes beloven meestal je huid schoon te maken. Toch blijft er vaak een plakkerig laagje op je gezicht achter na het schoonmaken. Dat laagje trekt meer bacteriën en verontreinigende stoffen aan, die als het ware op je huid blijven plakken. En nu je gevoeliger bent voor het krijgen van puistjes door het dragen van een mondkapje, wil je dat natuurlijk voorkomen.

Opletten

En tot slot: alle gezichtsreinigingsdoekjes zijn anders. Zo zijn doekjes met hypoallergene, geurloze reiniging een stuk beter voor je huid dan doekjes met alcohol en parfum. Vooral voor mensen met een gevoelige of droge huid is het opletten geblazen. De doekjes zijn ideaal om je huid bijvoorbeeld op reis tussendoor even snel te reinigen, maar het blijft nog altijd het best om je gezicht met lauwwarm water en een goede cleanser schoon te maken.

Bron: Huffpost, Grazia