Waarom je je haar beter ondersteboven kunt wassen

Haar ondersteboven wassen

Als je je haar wast sta je vaak rechtop terwijl je de shampoo en crèmespoeling aanbrengt en uitspoelt, maar eigenlijk zou je je haar ondersteboven moeten wassen. Dat klinkt misschien alsof je allemaal lenige gymoefeningen moet doen in je badkamer, maar dat valt best mee. Het enige wat je hoeft te doen, is voorover buigen en je haar naar voren gooien. In een kleine douche vergt dat misschien iets meer handigheid, maar het is het waard. Waarom dan?

Niet beter voor je haar, maar beter voor je huid

Het internet staat natuurlijk vol met tips om meer glans of volume in je haar te krijgen. En hoewel er genoeg dingen zijn die je tijdens het wassen kunt doen om je haardos meer te laten glanzen, is het ondersteboven wassen er niet een van. Nee, deze tip is niet voor je haar, maar voor je huid!

Als je rechtop staat tijdens het wassen van je haar, loopt het vieze water met de shampoo en de vettige crèmespoeling zo over je rug. Hierdoor kunnen je poriën verstopt raken, wat kan zorgen voor puistjes en andere onzuiverheden op je rug en schouders. Door je haar ondersteboven te wassen, loopt het water direct het putje in en komt het niet in aanraking met je huid.

