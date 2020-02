Waarom je na het douchen beter geen bodylotion kunt gebruiken

Smeer jij je na het douchen steevast in met bodylotion om je huid zo zacht en soepel mogelijk te houden? Dan is de kans groot dat je al die jaren voor niks hebt gesmeerd: bodylotions werken namelijk helemaal niet zo hydraterend als je zou denken.

Sterker nog: als je je huid zo gehydrateerd mogelijk wilt houden, kun je volgens dermatologen beter geen bodylotion gebruiken.

‘Poeder in vloeistof’

Een bodylotion is volgens dermatoloog Kenneth Mark niets meer dan een ‘poeder in een vloeistof’. De emulsie van een lotion is namelijk meer verdund dan die van een crème en zalf. Volgens de American Academy of Dermatology (AAD) en de National Exzema Society is een lotion meer irriterend voor je huid dan een crème of zalf, zeker bij mensen die last hebben van een droge huid.

Op basis van olie

De AAD raadt mensen dan ook om zalf of crème te gebruiken, in plaats van een lotion. Zalven en crèmes zouden een stuk effectiever en minder irriterend zijn dan lotions. Vooral dikke zalven zijn erg effectief, omdat ze op basis van olie zijn gemaakt. Mocht je nu geen geduld hebben om te wachten tot een zalf is ingetrokken, kun je ook gewoon voor een crème gaan.

Tweede keuze

Crèmes, zijn na zalven, het meest hydraterend. “Crèmes zijn wateroplosbaar en meer hydraterend dan een lotion, maar minder dan een zalf. Veel mensen vinden een crème beter dan een zalf vanwege de textuur en omdat het product minder dik is,” aldus Kenneth.

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock