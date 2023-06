Waarom je nooit rood mag dragen naar een bruiloft

In een recente aflevering van The unfiltered bride wordt de dresscode-etiquette voor een bruiloft uitgebreid besproken. Eén van de presentatrices legt uit dat niet alleen wit een verboden kleur is, maar ook rood. “Rood betekent namelijk dat je het bed hebt gedeeld met de bruidegom”, zo vertelt ze. Als je dus niet wilt dat er rare geruchten ontstaan, kun je je rode outfit beter in de kast laten hangen.

Te uitdagend

Volgens haar co-host is er nog een reden om geen rood te dragen. “Rood is een erg sexy kleur waarmee je uitstraalt dat je wilt dat iedereen naar je kijkt. Een beetje uitdagend.” Ook dit is natuurlijk niet de bedoeling tijdens een bruiloft, waar alle ogen gericht zouden moeten zijn op het bruidspaar. Een mode-expert van het merk Karen Millen zegt dat de kleur rood ook niet slim omdat de grote dag vaak op camera wordt vastgelegd. “Als je rood draagt, spring je er op elke foto uit en dat wil je niet.”

Verbaasde reacties

Het blijkt dat veel mensen niet van deze regel op de hoogte zijn, want er wordt massaal op gereageerd. ‘Oeps en ik droeg nog wel een rode jurk naar de bruiloft van mijn beste vriendin’, zo reageert iemand. ‘Ik heb ook nooit dit memo gehad’, zo reageert een ander.

Bron: TikTok