Waarom je nú een lange spijkerrok wil hebben

De maxi jeansrok was een veel gezien item tijdens de recente modeweken in Milaan, Parijs en Kopenhagen.

Lange spijkerrok

We zijn dol op denim. Onze kast ligt vol spijkerbroeken, we koesteren ons favoriete spijkerjasje en zijn nog steeds fan van de spijkerblouse. We zijn dan ook dolblij dat de minirok - die afgelopen zomer helemaal hot was - plaats heeft gemaakt voor de lange rok.

Combineren

De kans is groot dat je deze oude bekende ergens achter in de kast of op zolder hebt liggen. Het fijne aan de maxi jeansrok is dat ‘ie makkelijk is om te combineren. Je draagt ‘m bijvoorbeeld met een gebreide trui en laarzen met hak of met een witte oversized blouse en sneakers. Je kunt natuurlijk ook de look van trendsetter Jennifer Lopez copy pasten. Zij droeg eerder dit jaar een lange spijkerrok met een cropped coltrui en laarzen.

Jennifer Lopez shows off bohemian style in denim maxi skirt as she spends quality time with… https://t.co/pBLuAEFVZs pic.twitter.com/SUHAiy8NkY — RCFC Fan 2021 (@2021Rcfc) 16 januari 2022

Inspiratie nodig? De onderstaande combinaties willen we dit najaar dragen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sylvie Mus (@sylviemus_) op 2 Nov 2022 om 9:21 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Chrissy Rutherford (@chrissyford) op 2 Nov 2022 om 9:20 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nina Sandbech (@ninasandbech) op 2 Nov 2022 om 9:21 PDT

Bron: ELLE