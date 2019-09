Waarom je regelmatig je stijltang zou moeten schoonmaken

Als het gaat om onze haarborstels zijn we meestal erg netjes: we pluizen ze regelmatig uit en vervangen ze om de zoveel tijd. Gek genoeg doen we dit met onze stijltang niet terwijl dit eigenlijk net zo belangrijk is. Je stijltang is namelijk veel viezer dan je zou denken.

Je stijltang zit vol met bacteriën, wat je vaak kunt zien aan het laagje dat zich na verloop van tijd op de tang gaat vormen. Dit is niet alleen vies, maar ook nog eens slecht voor je tang én je haar.

Waar komt al die viezigheid vandaan?

Nu denk je misschien dat al die bacteriën rechtstreeks van je hoofdhuid op je tang belanden, maar niets is minder waar. Een groot deel van de bacteriën op de je tang is namelijk afkomstig van je haarproducten. Of je nu een mousse, spray of serum gebruikt, het hoopt zich uiteindelijk allemaal op tot een vettig laagje. Het is dan ook belangrijk dat je je tang om de 3 maanden reinigt.

Schoonmaken

Gelukkig kost dat reinigen heel weinig werk. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een nat washandje of een vochtig babydoekje. Haal deze een paar keer over je tang als deze nog een beetje warm is, en hij is weer als nieuw. Zorg er wel voor dat de stekker uit het stopcontact is en je tang niet té heet is, anders blijft straks het doekje er nog aan plakken.

Bron: Glamour. Beeld: iStock