Dít is waarom koningin Elizabeth altijd handschoenen draagt

Zelfs wanneer koningin Elizabeth haar kroon niet draagt, ziet ze er nog vorstelijk uit. Ook afgelopen dinsdag was ze tijdens een Koninklijk event weer te zien in een lichte jas, bijpassende hoed, broche en natuurlijk haar iconisch witte handschoenen.

En alleen al bij het wuiven met de witte handschoentjes is Elizabeth van mijlenver te herkennen. Maar waarom draagt the Queen of England deze altijd?

Stijl

Al meer dan 70 jaar levert één vaste hofleverancier genaamd Cornelia James de handschoentjes aan het Britse koningshuis. “Handschoentjes zijn altijd al een onderdeel van haar stijl geweest”, vertelt Genevieve James, creative director van Cornelia James bij GoodHousekeeping.com. “Heb je het over de koningin, dan is het beeld van een wuivende Elizabeth het eerste dat in je opkomt.”

Het voordeel

Naast dat de witte accessoires iconisch zijn voor Hare Majesteit, hebben ze nog een ander voordeel. “De koningin schudt zoveel handjes op een dag dat het vanuit hygiënische oogpunt ook een groot voordeel heeft om handschoenen te dragen.”

Katoen

De handschoentjes van Elizabeth zullen echter nooit van leer of synthetische materialen zijn. Ze heeft namelijk één voorkeur en dat is puur katoen, het liefst in het model ‘Regina’.

Princes Diana

De enige die het protocol van het dragen van handschoenen aan de laars lapte, is princes Diana. De reden? Zij wilde direct contact hebben met de mensen wiens hand zij schudde, en dan voornamelijk met zieke mensen die ze ontmoette. Prinses Diana zei ooit zelf: “Het is niet gevaarlijk of besmettelijk om iemand met aids te kennen. Geef ze een hand, of nog beter: een knuffel. Dat hebben ze broodnodig.”

Meghan Markle

Het nieuwste mode icoon van het Britse koningshuis, Meghan Markle, is nog niet gespot met de katoenen accessoires. Maar “we wachten rustig af”, zegt Genevieve.

Bron: goodhousekeeping.com, harpersbazaar.com. Beeld: ANP