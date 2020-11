Dít is waarom nachtcrèmes eigenlijk overbodig zijn

Je gezicht nog even insmeren voor het slapengaan is heel belangrijk. Zo kan je huid ’s nachts herstellen, vernieuwen en versterken. Maar heb je daar nu echt speciale nachtcrèmes voor nodig?

Nee, want een crème die overdag goed is voor je huid is dit ’s nachts ook. “Het allerbelangrijkste verschil tussen dag- en nachtcrèmes is vaak de toevoeging van een SPF, maar daarvoor heb je eigenlijk geen speciale nachtcrème nodig”, legt Jetske Ultee, onderzoeksarts in cosmetische dermatologie, uit.

Mythe

Er is een mythe dat het herstel van je huid alleen tijdens je slaap plaatsvindt. Slaapgebrek kan er dan voor zorgen dat de huid zich niet goed kan vernieuwen en herstellen. Deze mythe wordt regelmatig in reclames gebruikt voor nachtcrèmes die zogenaamd huidherstel stimuleren. Maar in werkelijkheid is het herstel en de vernieuwing van de huid een continu proces dat niets met slaap te maken heeft. Natuurlijk kan slaapgebrek wel negatieve effecten hebben op je uiterlijk.