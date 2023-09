Waarom niet iedereen op hakken kan lopen volgens de podotherapeut

Volgens podotherapeut Linda Ehrenhard zijn er verschillende redenen waarom sommige mensen moeite hebben om langdurig op hakken te lopen.

Gebrek aan ervaring

Op hakken lopen gaat meestal niet vanzelf. “Het dragen van hakken vereist enige gewenning en spierkracht”, vertelt Ehrenhard. Dit zijn vaardigheden die moeten worden ontwikkeld. “Mensen die niet gewend zijn om hakken te dragen, kunnen moeite hebben om hun evenwicht te bewaren en kunnen sneller vermoeid raken.”

Zwakke enkels en spieren

Baart oefening geen kunst? Ja, maar het heeft ook met je enkels en spieren te maken. “Het dragen van hakken vereist een goede enkelsterkte en stabiliteit. Als iemand zwakke enkels of onderontwikkelde beenspieren heeft, kan het moeilijker zijn om op hakken te lopen.”

Er zijn verschillende oefeningen die kunnen helpen bij het sterker maken van je enkels. Ga voor persoonlijk advies langs een podotherapeut.

Voetproblemen

Niet iedereen heeft hetzelfde voettype, en sommige mensen hebben van nature een voetstructuur die niet zo geschikt is voor het dragen van hoge hakken. “Sommigen hebben specifieke voetproblemen, zoals platvoeten, een hoge wreef, knobbels aan bijvoorbeeld de grote teen of andere afwijkingen die het dragen van hakken ongemakkelijk of pijnlijk kunnen maken”, gaat de podotherapeut verder. In dergelijke gevallen kan het dragen van hakken de bestaande problemen en klachten verergeren.

Onderliggende gezondheidsproblemen

Sommige mensen hebben onderliggende gezondheidsproblemen die het dragen van hakken bemoeilijken, bijvoorbeeld rug-, knie- of enkelproblemen. Zij kunnen moeite hebben om lang op hakken te staan vanwege de extra druk die hakken op deze gebieden uitoefenen.

Verkeerde maat of slechte kwaliteit van de schoenen

Een veelvoorkomende fout bij het dragen van hakken is het kiezen van de verkeerde maat. Ook kunnen schoenen van slechte kwaliteit leiden tot ongemak en pijn. Ehrenhard: “Slechte demping, wrijving en drukpunten kunnen ervoor zorgen dat het lopen op hakken moeilijk is, zelfs voor mensen die gewend zijn om hakken te dragen.”

Persoonlijke voorkeur

Tot slot benadrukt ze dat iedereen een persoonlijke voorkeur heeft als het gaat om schoeisel. “Sommige mensen vinden hakken gewoon niet comfortabel of voelen zich er niet prettig bij en dat is ook prima.” Voel je nooit verplicht om hakken te dragen. Het belangrijkste is dat je je zelfverzekerd en comfortabel voelt in wat je draagt, ongeacht of dat hakken zijn of niet.

Bron: Healthline, Podotherapie Reggestreek