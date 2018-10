Waarom de tweede trouwjurk van prinses Eugenie een koninklijke traditie verbreekt

Afgelopen vrijdag trouwde prinses Eugenie in een witte jurk van Peter Pilotto. Later die dag verruilde ze dat exemplaar voor een lichtroze creatie van Zac Posen. En dat is voor iemand uit een koninklijke familie een gedurfde keuze.

Nadat prinses Eugenie en Jack elkaar het jawoord gaven in de St. George’s Chapel, verscheen Eugenie ’s avonds in de Royal Lodge in een andere jurk. Ontwerper Zac Posen was verantwoordelijk voor het prachtige exemplaar.

Amerikaans

En die avondjurk brak met de koninklijke traditie. Waarom? Terwijl zowel Kate als Meghan voor hun feestavond kozen voor een witte jurk van Britse ontwerpers (Alexander McQueen en Stella McCartney), koos prinses Eugenie voor een poederroze jurk ontworpen door een Amerikaanse ontwerper. Een trouwjurk die niet wit is, én Amerikaans, dat zijn ze niet gewend in het Britse Koningshuis.

Wij vinden het in elk geval een heel mooie creatie, en jij?

Bron: Vogue. Beeld: AFP