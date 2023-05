Waarom wordt je nek veel sneller oud dan je gezicht?

De huid van de hals veroudert sneller dan bijna elk ander lichaamsdeel, aldus experts. Dat komt onder andere omdat deze huid heel erg dun is en minder collageen bevat dan bijvoorbeeld de huid van je gezicht. De huid in de nek verliest ook kracht en flexibiliteit naar mate je ouder wordt. Daarnaast krijgt de hals ook veel te verduren. Al deze factoren kunnen ervoor zorgen dat er fijne lijntjes, vouwen, rimpels en vlekken ontstaan in je nek. Met wat extra verzorging en aandacht is daar nog wel wat aan te doen.

Nek sneller oud

Rimpels in de nek

De huid van de hals is heel kwetsbaar. Het is deels genetisch bepaald, maar door onvoldoende verzorging, een slechte houding, de zon en achteruitgang van de nekspieren veroudert de nek ook veel sneller dan bijvoorbeeld het gezicht. Deze huid is ook minder veerkrachtig waardoor de huid minder snel geneest van schade. Je kunt die schade dus beter voorkomen.

Zonnebrandcrème

De nek wordt blootgesteld aan veel zonlicht. Vaak zonder bescherming van een zonnebrandcrème. Dat smeer je wel op je lichaam en je gezicht, maar de nek wordt dan vaak vergeten. Dat is een van de grootste oorzaken van huidveroudering in de hals. Zonlicht beschadigt de binnenste laag van de huid. Juist die cellen produceren collageen en elastine, de eiwitten die ervoor zorgen dat de huid stevig blijft. Veel zonschade in de nek kan ervoor zorgen dat juist daar rimpels ontstaan, maar ook verkleuringen en vlekken. Heel belangrijk dus: vergeet je nek niet in te smeren met zonnebrandcrème. Elke dag, met minstens factor dertig. Blijf je gedurende de dag ook insmeren als je buiten bent.

Huidverzorging nek

Smeren, smeren, smeren geldt niet alleen voor zonnebrandcrème. Gebruik je elke dag trouw een dag- en nachtcrème maar vergeet je je nek in te smeren? Dat vergeten veel mensen. Maar juist de de hals verdient ook die aandacht. Leer jezelf dus aan om ook je nek in te smeren met deze vochtinbrengende crèmes. Dat laatste is heel belangrijk, want hoe ouder we worden hoe minder goed de huid vocht vast kan houden. Kies dus altijd voor een vochtinbrengende crème in plaats van een verzorgingsproduct dat alcohol bevat. Dat droogt de huid juist uit.

Verkeerde houding

Een verkeerde houding kan ook de oorzaak zijn van veroudering van de nek. We kijken de hele dag door op de schermen van onze telefoons en laptops. Daardoor ontstaan er lijnen in de hals en onder de kin: de zogeheten ‘tech-nek’. Dat wil je niet, dus zorg ervoor dat je in een juiste houding achter de computer zit en die telefoon gewoon wat vaker weglegt. Ook kun je je nek trainen om de huid strak te houden. Daar zijn online verschillende work-outs voor te vinden.

Vanaf welke leeftijd heeft het zin om met anti-rimpelcrèmes te smeren om rimpels te voorkomen. De expert legt het uit:

Bron: NYtimes.com, Dermalogica.nl