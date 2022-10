Warm blijven? Draag dan een van déze 6 stoffen

In deze zes stoffen zul je het niet snel koud krijgen.

1. Wol

Wol is de warmste stof van allemaal. Dit materiaal isoleert beter dan andere soorten textiel. Het spul houdt schapen immers ook warm genoeg als het buiten vriest. Sla dus genoeg wollen truien in voor de winter.

2. Fleece

Fleece is zacht, warm en licht in gewicht. De stof houdt je dus warm, maar voelt niet zwaar aan. Fleece is volledig gemaakt van synthetisch materiaal, namelijk polyester. Het droogt snel, wat fijn is als je door een winterse regenbui moet.

3. Flanel

Dikke winterpyjama’s worden niet voor niets van flanel gemaakt. Ook wordt het gebruikt voor beddengoed. Wat kleding betreft kun je een stevige blouse van flanel kiezen, maar ook een jas. Het is zowel geschikt om binnen als buiten te dragen.

4. Zijde

Deze dunne, gladde stof verwacht je misschien niet in dit rijtje, maar zijde hoort hier toch echt thuis. Zijderupsen maken dit materiaal voor hun cocons. Zijde is dan ook goed isolerend. Je kunt dit materiaal het beste dragen als laagje. Bijvoorbeeld een zijden top onder een wollen trui.

5. Dons

Een goede donsjas kan deze winter niet ontbreken. Met donsveren in een jas van waterdicht materiaal heb je het ideale kledingstuk om kou én nattigheid mee te trotseren. Hoe meer donsveren in je jas, hoe warmer je het zult hebben.

6. Kasjmier

Kasjmieren truien zijn niet alleen superzacht en luxueus, ze zijn ook heerlijk warm. Kasjmier is niet alleen zeer geschikt voor truien, maar ook voor sjaals, handschoenen, sokken en jassen.

Ben je een echte koukleum en zijn het vooral je voeten die maar niet meer warm worden? Warme sokken aantrekken kan al een beetje helpen. Maar met déze truc kom je pas goed de koude wintermaanden door. Zeg maar dag tegen je koude voeten:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Modernratio