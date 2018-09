Dit is de warme jassentrend van het moment

Het begint langzaam kouder te worden en daardoor krijgen we de neiging om héél veel kleding over elkaar heen te dragen. En dat komt goed uit als we de nieuwste jassentrend mogen geloven.

Het is daarbij namelijk de bedoeling om niet één jas te dragen, maar twee.

Lagen

Want waarom zou je ook één jas dragen als je er ook twee over elkaar heen kunt trekken? Op de catwalks kregen ze het zelfs voor elkaar om zeven lagen over elkaar heen te dragen. De trend was toen geboren.

Social media zoals Instagram stroomde daarna binnen van verschillende looks met twee jassen. En zo gek staat het niet eens (en daarbij is het natuurlijk heerlijk warm!).

Om de trend voor elkaar te krijgen is het nodig om een wijde jas te dragen met daaronder een dikke gewatteerde jas of een blazer. Bij deze:

Bron: trendalert.nl. Beeld: iStock