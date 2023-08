Wat is de ideale hakhoogte? Dit zegt een podotherapeut

We vragen het aan podotherapeut Linda Ehrenhard, de expert op het gebied van voetgezondheid. Wat zegt zij hierover?

Verschillende hakhoogtes

Er zijn schoenen met ontzettend verschillende hakhoogtes, variërend van platte schoenen tot sky high stiletto’s. Laten we de meest voorkomende eens bekijken:

Platte schoenen (0 - 1 cm)

Ideaal voor dagelijkse activiteiten, lange wandelingen en casual outfits. Platte schoenen bieden maximaal comfort en stabiliteit.

Lage hakken (1 - 3,5 cm)

Geschikt voor een formele uitstraling op kantoor, winkelen en dagelijks gebruik. Lage hakken voegen subtiel wat hoogte en elegantie toe zonder (of weinig) concessies te doen aan comfort.

Gemiddelde hakken (4 - 7 cm)

Deze hakhoogte is veelzijdig en geschikt voor zowel formele als informele gelegenheden. Gemiddelde hakken accentueren je benen en voegen een vleugje allure toe aan je look.

Hoge hakken (7 - 10 cm)

Perfect voor avondjes uit, feestjes en speciale gelegenheden. Hoge hakken creëren een enorme lift en verbeteren je houding en silhouet.

Stiletto’s (10+ cm)

Dit zijn ultieme blikvangers die je zelfvertrouwen een enorme boost geven. Stiletto’s zijn ideaal voor glamour en elegantie, maar kunnen minder comfortabel zijn voor langdurig gebruik. Ook krijg je er sneller klachten van.

De ideale hakhoogte

En dan nu de vraag: wat is de ideale hakhoogte? Het antwoord is helaas vrij complex. “Er is namelijk geen specifieke ‘ideale’ hakhoogte die voor iedereen geldt, omdat het afhangt van individuele factoren zoals je persoonlijke voorkeuren, het niveau van comfort, je lichaamsbouw en de activiteiten die je doet”, vertelt Linda Ehrenhard. “Wat voor de ene persoon comfortabel is, kan voor de andere persoon ongemakkelijk zijn.” Toch zijn er wel een paar punten om in gedachten te houden bij het kiezen van de hakhoogte.

Comfort

Het belangrijkste is om schoenen te kiezen waarin je je comfortabel voelt en die je zonder pijn kunt dragen, zegt Ehrenhard. “Als je niet gewend bent om hakken te dragen, kan het aan te raden zijn om met een lagere hakhoogte te beginnen en geleidelijk aan hoger te gaan, zodat je voeten en enkels kunnen wennen.”

Stabiliteit

Hoe hoger de hak, hoe minder stabiel je voet kan zijn. Een bredere hakbasis kan meer stabiliteit bieden dan een smalle stilettohak. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je schoenen een goede balans en ondersteuning bieden, zodat je niet gemakkelijk wankelt of je enkel verstuikt.

Activiteit

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de activiteit waarvoor je de hakken wil dragen. “Voor langdurig lopen of staan kan een lagere hakhoogte comfortabeler zijn, terwijl een hogere hak geschikter kan zijn voor speciale gelegenheden of kortere periodes van gebruik.”

Veiligheid

Houd rekening met de omgeving waarin je de hakken draagt. Als je bijvoorbeeld op ongelijke oppervlakken loopt of op een plek bent waar de kans op struikelen of vallen groter is, kan het verstandig zijn om een lagere hak te dragen voor meer stabiliteit en veiligheid.

Klachten door het lopen op hakken

Over het algemeen kan het dragen van hakken belastend zijn voor je voeten en rug. Het verandert de houding van je lichaam en bovendien verhogen deze schoenen de druk op de bal van je voet, wat kan leiden tot verschillende klachten:

Vermoeidheid

Overbelasting van de gewrichten onder de voorvoet

Ontsteking van de gewrichtskapsels

Pijnlijke knieën of rug

Evenwichtsproblemen

Verandering in de stand van je voeten en enkels

Eeltvorming

Likdoorns

Nagelproblemen

Verandering in de stand van je tenen

Het blijft daarom belangrijk om het dragen van hakken af te wisselen met schoenen die comfortabeler en ondersteunend zijn voor je voeten, zoals sneakers.

Niet te hoge hak

Wil je toch graag hakken dragen? Dan is het een goed idee om verschillende hakhoogtes uit te proberen en te experimenteren om te ontdekken welke hoogte het beste bij jou past. “Ga bij regelmatig gebruik in ieder geval niet voor een hakhoogte die hoger is dan drie centimeter”, waarschuwt de podotherapeut. Maar hoe zit het eigenlijk met sleehakken? Is het dragen van sleehakken net zo ‘ongezond’ als gewone hakken?

Bron: Healthline, Podotherapie Reggestreek