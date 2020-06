Libelle Legt Uit: wat is retinol en waarom is het zo goed voor je huid?

Ooit gehoord van retinol? Dit wordt ook wel hét wondermiddel voor je huid genoemd. Vooral oudere vrouwen zweren bij dit middeltje, want het zou zorgen voor een jongere huid.

Maar wat is het precies? En werkt dit echt zo goed?

Retinol is een huidverzorgingsproduct op basis van vitamine A-zuur. En van vitamine A-zuur staat inmiddels vast dat het huidverjongend werkt. Doordat de stof een gezonde celdeling en de productie van collageen en elastine stimuleert, wordt de structuur van je huid verbeterd en nemen je rimpels af. Tegelijkertijd wordt ook de afbraak van collageen en elastine geremd en zijn pigmentvlekken minder zichtbaar.

Te weinig

Dat klinkt als muziek in de oren. Toch zitten er ook een paar addertjes onder het gras. Ten eerste kan vitamine A-zuur je huid ook gaan irriteren. Hierdoor geldt in Nederland een bovenmarge van 0,3% voor gezichtsproducten, om te voorkomen dat de huid bij mensen gaat irriteren. Maar retinol werkt eigenlijk pas bij een concentratie van 0,4% tot 1% en hoger. Dus de vraag is hoe effectief retinol in gezichtsverzorgingsproducten is in Nederland.

Niet altijd werkzaam

Daarnaast is de kans erg klein dat retinol nog werkzaam is als het op wil smeren. Deze vorm van vitamine A werkt alleen goed voor je huid, als je het gebruikt vóórdat het geoxideerd is. Het probleem is dat dit razendsnel gebeurt. Niet alleen door lucht en licht, maar ook door zon, water en zelfs door de oxidatie van oliën. Gebruik retinol daarom ook niet overdag, maar juist ’s avonds voor het slapengaan.

Vitamine C is beter

Wil je liever een product met een stabiele werking? Dan kun je het beste gaan voor producten met vitamine C. Dit stofje is essentieel voor de vorming van collageen en heb je dus nodig om je huid te verstevigen. We hebben de fijnste producten met vitamine C voor je op een rijtje gezet:

