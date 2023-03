Wat kun je doen tegen pluizig (baby)haar? Hier 4 handige tips

Even geen föhn gebruiken

Je kent het vast wel: je wilt een mooie strakke staart of knot dragen en daarvoor is het belangrijk dat je haar mooi strak naar achter zit. Maar al die pluizige babyhaartjes gooien roet in het eten. Als dit bij jou het geval is, dan kan het geen kwaad om je föhn eens links te laten liggen. De hitte die een föhn afgeeft, zorgt er namelijk voor dat je haar uitdroogt en dus ook sneller afbreekt. Hierdoor krijg je van die stugge korte haren die er altijd tussenuit steken.

Minder vaak wassen

Probeer je haar ook eens wat minder vaak te wassen. Als je namelijk te vaak je haren wast, dan drogen je lokken uit en krijg je dus pluizig haar. Nu denk je misschien dat je met een vette coupe moet gaan rondlopen, maar dit is heus niet het geval. Probeer gewoon niet vaker dan twee keer per week je haren te wassen en gebruik tussendoor een droogshampoo.

Niet met een borstel door nat haar gaan

Ook belangrijk: ga niet meteen na het wassen met een borstel door je natte haar. Je haar is namelijk ontzettend kwetsbaar als het nat is en breekt dan dus ook sneller af. Je kunt beter je haren vóór het wassen borstelen en gewoon daarna met rust laten totdat het droog is. Je zal merken dat je veel minder last hebt van pluizig haar.

Laat het lekker hangen

Als jij je haren regelmatig in een staart draagt, zou dat weleens de boosdoener kunnen zijn. Je lokken breken namelijk sneller af als je het in een staart draagt. Probeer daarom eens wat vaker je haar los te dragen. De kans is groot dat die irritante babyhaartjes dan op ten duur verdwijnen!

Bron: Healthline