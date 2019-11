Dit zijn de beste waterproof mascara's voor het herfstige weer

We weten: stap je in Nederland tijdens de herfst op de fiets, dan heb je zomaar kans dat je in een hoosbui terechtkomt waarbij de mascara tot op je kin staat.

Dat wil je natuurlijk liever voorkomen. Gelukkig biedt waterproof make-up soelaas, alleen kan de zoektocht knap lastig zijn. Want blijft de ene mascara goed zitten tijdens een plensbui, dan is-ie misschien weer lastig te verwijderen. Of blijkt de mascara toch niet zo waterproof te zijn als je dacht.

Wij helpen je een handje en zochten een aantal pareltjes van een mascara’s voor je uit, gebaseerd op de beste reviews.

Beeld: iStock