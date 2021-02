Is het Charlotte, Splinter, Marije, Rocky of toch Renee? Met nog maar vijf kandidaten in Wie is de Mol? is de kans groot dat jij al een mol op het oog hebt. Is dat Charlotte? In de laatste aflevering lijkt zij zelf een hint te geven.

Alle kandidaten moesten in de laatste aflevering van het programma apart langs bij presentator Rik van de Westelaken. Ook Charlotte schoof aan en kreeg de vraag ‘Denk jij te weten wie de mol is?’ In haar antwoord blijkt misschien wel een geheime hint te zitten.

Charlotte geeft een hint in Wie is de Mol?

Charlotte wacht na de vraag een paar seconden, om precies te zijn drie, voor ze deze met ‘ja’ beantwoordt. Dat lijkt niet gek, maar laat de titel van de aflevering nou ‘tot drie tellen’ zijn en laat ‘ja’ in het Tsjechisch nou ‘ik’ betekenen. Zou Charlotte hier dan toch echt al verklappen dat ze de mol is?

Bekijk hier het fragment:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wieisdemolhintsnl (@wieisdemolhintsnl)

