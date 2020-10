Mooi oud worden, daar tekenen we voor. Voor een deel heb je het niet in de hand, maar wat je wél kunt doen is je gezicht goed beschermen tegen de zon (rimpelveroorzaker nummer één!) en de juiste huidverzorging gebruiken. Welk anti-ging ingrediënt kun jij het best gebruiken, op basis van je leeftijd?

Smeren kun je leren, maar het is vooral belangrijk om te kijken naar wat je dan precies aanbrengt op je gezicht. Het ene ingrediënt is het andere niet. Hieronder zetten we de drie belangrijkste ingrediënten op een rij die helpen tegen de (eerste) tekenen van ouderdom. Of liever gezegd: die je helpen om je huid mooi te houden, ongeacht je leeftijd.

Waarschijnlijk zie en merk je het nog niet heel erg, maar het huidverouderingsproces begint al vanaf je vijfentwintigste. Je huid verliest langzaam maar zeker haar veerkracht. Elastine en collageen – eiwitten in de spieren en het bindweefsel – houden je huid veerkrachtig. Maar de combinatie van zonneschade en ouder worden, zorgen ervoor dat de elasticiteit vermindert. Vergelijk het met een matras dat ouder wordt, of een bank die doorzakt. Naast zonbescherming in de vorm van een SPF zijn antioxidanten essentieel.

Antioxidanten en vitamine C

Je kunt antioxidanten eten, maar ook rechtstreeks op je huid aanbrengen. Ze beperken de schade die vrije radicalen veroorzaken, bijvoorbeeld door de zon of vervuilde lucht. Vrije radicalen breken het collageen in de huid af. Gebruik je antioxidanten met goede huidverzorgingsproducten? Dan kun je de schade beperken.

Een bekend voorbeeld van een antioxidant is vitamine C, hoewel een combinatie van krachtige antioxidanten het best zou werken. Verwacht overigens niet direct dat je er tien jaar jonger uitziet en dat al je huidissues als sneeuw voor de zon verdwijnen. Je helpt op deze manier vooral de natuur een handje om je huid in een zo goed mogelijke staat houden.

Libelle’s favorieten:

Anti-aging voor de rijpere huid (40+)

Wie de mooie leeftijdsgrens van veertig jaar passeert, merkt misschien wel dat er behoefte is aan een nieuwe huidverzorgingsroutine. Je hebt waarschijnlijk andere behoeften dan tien jaar geleden. Denk je ja, ja en nog eens ja als je de vraag krijgt of je je huid jeugdig, gezond, veerkrachtig en glad wilt houden? Dan is het geen verkeerd idee om hyaluronzuur aan je routine toe te voegen. Het is één van de beste ingrediënten in skincare-land.

Hyaluronzuur

Dit molecuul is van nature aanwezig in je lichaam om weefsel te stimuleren water te binden. Je raadt het misschien al: zodra we ouder worden, verliest ons lichaam het vermogen om zelf hyaluronzuur aan te maken, waardoor we volume verliezen. Ieder jaar neemt het een beetje af door interne factoren (stress, je eetpatroon) en externe factoren (luchtvervuiling, UV-straling).

Nieuw onderzoek toont aan dat de jaarlijkse afname ertoe leidt dat je op je veertigste al een acuut dagelijks tekort aan hyaluronzuur hebt in de epidermis. Om het tekort te compenseren, kun je het best skincare-producten gebruiken die hyaluronzuur bevatten. Het vult heel veel vocht aan in de huid en het is geschikt voor alle huidtypes, maar vooral vrouwen met een vochtarme huid hebben hier baat bij.

Daarnaast verfrist het de bovenste huidlaag, waardoor je huid er glad, zacht en gehydrateerd uitziet. Fijne lijntjes en rimpels zijn daarna direct minder zichtbaar.

Libelle’s favorieten:

Anti-aging voor de verouderde huid (55+)

Rimpels en een slapper wordende huid zijn onderdeel van de huidveroudering. Je kunt het ook wel vergelijken met een kussen dat z’n vulling verliest: collageen neemt af in je huid, waardoor je volumeverlies krijgt. De contouren van je kaaklijn of wangen nemen af, waardoor je huid er slapper uit gaat zien. In combinatie met hormonale veranderingen door de overgang, kan het zijn dat je huid een beetje dwars gaat doen. Retinol is een bewezen krachtig ingrediënt tegen de huidveroudering. Vanaf 0,01 procent kan retinol al zichtbare huidveroudering tegengaan.

Retinol/vitamine A

Wat ‘weg’ is kun je met huidverzorgingsproducten niet op magische wijze terug laten komen. Een crème is namelijk geen filler. Maar wat huidverzorgingsproducten wel doen, is een dun laagje op je huid aanbrengen, waardoor de oppervlakte van de huid strakker wordt. Een tijdelijke oplossing, dus. Ideaal voor vrouwen die geen cosmetische behandelingen laten doen en een facelift liever overslaan.

Vitamine A wordt ook wel retinol genoemd. Dit anti-aging ingrediënt helpt om elastine op te bouwen. Even aanbrengen voor het slapen en je wordt wakker met een opgepepte huid. Maar hoeveel retinol je nodig hebt, hangt af van je huidtype en hoeveel je huid kan verdragen.

De meeste mensen hebben al profijt van de voordelen van retinol in een minder hoog percentage. Dat is een percentage tot 0,5 procent. Een hoger percentage is voornamelijk geschikt voor de oneffen en minder stevige huid. Gebruik het maximaal drie avonden per week in je huidverzorgingsroutine. Lage percentages kun je iedere dag gebruiken, maar geven wel minder snel een zichtbaar resultaat.

Vergeet het exfoliëren trouwens niet, mocht je dat nog niet doen. Exfoliëren met een AHA-exfoliant vergroot namelijk de resultaten van retinol. In het onderzoek werd een product met 0,1 procent retinol gebruikt in combinatie met 8 procent glycolzuur van de exfoliant.

Libelle’s favorieten:

In deze video frist beautyvlogger Susan haar huid op met een vitamine C-behandeling:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Vichy, Nivea, Paula’s Choice. Beeld: iStock