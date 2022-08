Welk type deodorant werkt beter: een spray of roller?

Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat een spray een stuk minder effectief is dan een roller.

Deodorant: spray of roller?

Bij een spray bereikt namelijk slechts 11,4% van de deodorant je huid. De overige 89,6% komt in de lucht terecht. Dat is bij een roller natuurlijk wel anders. Hierbij wrijf je het spul direct op je huid.

Nadeel aan sprays

Dan is er nog een nadeel aan sprays. Doordat er zoveel deodorant in de lucht terecht komt, is de kans groot dat je het inademt. Zeker wanneer je dit in een niet-geventileerde ruimte doet.

Luchtvervuiling

Dat is bepaald niet goed voor je luchtwegen én voor het milieu. Natuurlijk zijn de stoffen die in deodorant zitten als veilig beoordeeld door de EU. Van af en toe een beetje deodorant inademen zul je dus niet zomaar neervallen. Maar het is wel goed om erbij stil te staan als je twijfelt tussen een spray of roller.

Gevoelige huid

Veel mensen die de voorkeur aan een roller geven, doen dit omdat ze een gevoelige huid hebben. Maar de aanname dat een roller milder is dan een spray, klopt niet. Rollers en sprays kunnen allebei mild zijn, het gaat om de ingrediënten die in het product zitten.

Allereerst is het bij gevoelige oksels slim om een variant zonder parfum te kiezen. Daarnaast is het goed om producten met alcohol te vermijden. Let ook op metaalzouten. Deze zouten zitten in antiperspiranten. Hoe meer metaalzouten in het product, hoe meer het de huid zal irriteren.

Hygiëne

Mensen die de voorkeur hebben voor spray, hebben dit vaak omdat ze een roller geen fris idee vinden. Het geeft ze het gevoel dat ze de bacteriën van de oksel op de roller smeren. In zekere zin klopt dat, maar daar hoef je je niet druk om te maken. De deodorant bevat stoffen die ervoor zorgen dat deze bacteriën niet lang op de roller zullen leven.

Wel zijn er een aantal richtlijnen waar je je aan kunt houden om het gebruik van een roller iets hygiënischer te houden. Deel ’m bijvoorbeeld nooit met anderen. Met een spray kun je dit wat makkelijker doen, maar het delen van een roller kan huidirritatie opleveren.

Daarnaast is het verstandig om je roller elke drie maanden te vervangen. Bewaar ’m dus niet te lang.

Deodorant geeft je een fris gevoel, maar die lelijke witte vlekken op je kleren zijn een minder fijne bijkomstigheid. Zó krijg je ze er heel eenvoudig uit:

