Welke kleur zonnebrilglas werkt het beste?

De functie van de verschillende kleuren glazen hangt af van jouw persoonlijke voorkeur en van je activiteit.

Bruine, groene en grijze glazen

Over het algemeen zijn bruine en groene tinten kleurneutraal en helpen ze de vermoeidheid van je ogen te verminderen. Je ziet de kleuren om je heen zoals deze horen te zijn. Ideaal dus, tijdens het wandelen, klimmen, hardlopen en autorijden! Ook met grijze glazen zie je de kleuren om je heen zoals je deze hoort te zien.

Gele of gouden glazen

Tegenwoordig zie je ook zonnebrillen met gele of gouden tinten. Waar die goed voor zijn? Ze zorgen ervoor dat je diepte beter waarneemt en ze verbeteren de contrasten in situaties met moeilijk zicht, zoals bij wintersporten en autorijden in het donker.

Roze glazen

De wereld zien door een roze bril? Dat is natuurlijk ideaal bij wintersporten (niet langer die felle weerkaatsing van het licht in de witte sneeuw) en bij bewolking. Roze is een goed contrast ten opzichte van groen-blauwachtige tinten, waardoor een zonnebril met roze glazen het ook uitstekend doet bij watersporten.

Blauwe glazen

Weleens een zonnebril gedragen met blauwe glazen? Deze hebben de neiging om alles wat onscherper te maken. Aanrader dus, als je gevoelig bent voor scherp licht.

