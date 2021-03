Zo weet je welke krultang het best bij jouw kapsel past

Ben jij niet gezegend met krullende lokken? Met een krultang maak je heel eenvoudig die krullen waar je van droomt. Maar hoe gebruik je de tang zonder je haar te beschadigen? En welk model krultang past het best bij jouw haar?

Slechts 11% van de Nederlanders heeft krullend haar. Er is dus een grote groep die krullen moet creëren met behulp van een krultang. Ben je opzoek naar de beste tang voor jouw haar? Er zijn een paar dingen belangrijk.

Een krultang is er in verschillende soorten en maten. Om het juiste model te kiezen, moet je eerste bepalen welk soort krullen je wilt maken, hoe vaak je de krultang wilt gebruiken en welk model het best bij jouw haartype past.

Krultang met of zonder klem

De bekendste krultangen zijn de tangen met klem, zonder klem en de automatisch roterende krultang die je haar zelf oprolt. De krultangen met klem zijn al het langst op de markt en zijn ook het gemakkelijkst in gebruik, omdat je je haar niet vast hoeft te houden en zo de kans op verbranding laag is. Wel kan een tang met clipsysteem soms voor een knik in het haar zorgen, wat niet zo mooi is. Een krultang zonder klem is in dat geval een betere keuze. Door deze met een handschoen te gebruiken, kun je ook gewoon veilig je haar krullen. De roterende krultang doet eigenlijk al het werk voor jou doordat het je haar zelf inrolt. Deze krultangen zijn vaak wel een stuk duurder dan de andere varianten.

Keramisch of titanium?

Dan zijn er ook nog verschillende krultangen met verschillende materialen. De 100% keramische krultang, de krultang met een keramische coating en de titanium tang zijn de meest voorkomende. Zowel keramiek als titanium worden veel gebruikt voor professionele krultangen. Beide materialen zorgen voor egale warmteverspreiding, waardoor de hele lok even warm wordt. Daardoor maak je niet alleen een mooie krul, maar beschadigt de hitte ook minder snel jouw haar. Ook droogt het door deze materialen minder snel uit.

Wanneer je jouw haar meerdere keren per week wilt krullen, dan kun je echt het best voor een stijltang met keramiek of titanium gaan. Een keramische krultang is vaak wat goedkoper dan een tang van titanium. Heb je dun tot ‘normaal’ haar? Dan is keramiek heel geschikt, maar bij dikker haar kun je het best voor het stevige titanium kiezen. Wil je jouw haar slechts een paar keer per maand of misschien alleen voor een feestje krullen? Dan kan ook een goedkopere krultang met een keramische coating volstaan. Die tang doet hetzelfde als een tang van 100% keramiek, maar deze coating slijt er door het gebruik af en daardoor kan het haar beschadigen.

Verschillende soorten krullen

Ga jij voor een beachlook, kleine nette krullen of juist een wat grotere slag? De look die je met een krultang wilt maken, bepaalt ook welk model voor jou het meest geschikt is. Maar ook de lengte van je haar speelt een rol. Een smalle krultang is het meest geschikt voor korte kapsels en een dikke krultang meer voor lange lokken. De dikte wordt vaak aangegeven in inches:

Stevige, kleine krullen – kleiner dan 1 inch (≈ 2,5 centimeter)

Normale krullen – 1 inch

Slag of grovere krul – groter dan 1 inch

Daarnaast heb je ook nog verschillende vormen. Wil je dat de krullen overal even groot zijn? Kies dan voor een krultang met een cilindrische buis. Een wat speelser kapsel krijg je met de conische buis.

Maximum temperatuur van de krultang

Hoe heet een krultang wordt, is ook een belangrijk punt. Heb je fijn of gekleurd haar? Dan wordt het haar snel warm en kun je je haar dus het best niet al te heet krullen. 180 graden is dan genoeg om een mooie krul te maken. Een krultang die tot een temperatuur van 200 graden gaat, is goed voor ‘normaal’ haar. En bij dik haar hebben jouw lukken wel 220 graden nodig om goed te krullen.

Haar beschermen tijdens het krullen

Bij het krullen van je haar met een stylingtool gebruik je veel hitte. Dat is natuurlijk niet al te goed voor de conditie van je haar. Daarom is het belangrijk om je haar op het krullen voor te bereiden. Je beschermt je haar voor het gebruik van de krultang het best door het te verzorgen met een conditioner bij het wassen en regelmatig een haarmasker te gebruiken. Zorg dat je haar droog is voor je de krultang erbij pakt en gebruik ook eerst een hittebeschermend product. Dit kan een spray of een crème zijn.

Bron: Haarstijlspecialist.nl, Haarshop.nl. Beeld: Getty