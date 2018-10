Teken je elke dag je wenkbrauwen bij? Met dít nieuwe product hoeft dat niet meer

Sommige mensen zijn gezegend met volle wenkbrauwen en sommige mensen staan elke dag een hele tijd voor de spiegel om wenkbrauwen bij te tekenen. Voor die mensen is er goed nieuws.

Hoe fijn zou het zijn als je niet meer elke dag tijd kwijt bent aan het bijtekenen van je wenkbrauwen? Dat dachten ze bij Kruidvat ook en daarom introduceren ze een nieuw product: de ‘Brow Tattoo’. Met dit product kun je perfect ingekleurde en gevormde wenkbrauwen creëren die wel tot drie tot vijf dagen blijven zitten. De wenkbrauwgel is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: dark brown en taupe voor €5,99.

Perfecte wenkbrauw

De eerste keer dat je de gel aanbrengt, moet je wel even de tijd nemen. De gel moet namelijk ten minste 20 minuten drogen en voor een optimaal effect zelfs 2 uur. Je trekt vervolgens het filmlaagje los en wat achterblijft is de perfecte wenkbrauw waar je een paar dagen geen omkijken naar hebt. Extra fijn: door verschillende stoffen in het product worden de wenkbrauw en de huid eromheen ook verzorgd.

De producten zijn al verkrijgbaar in de winkels en via de webshop.

