Dit model maakte haar handelsmerk van haar extreme wenkbrauwen

Zo’n vijf jaar geleden moesten we er nog niet aan denken: van die giga-volle wenkbrauwen. Vandaag de dag kijken we daar al heel anders tegenaan, onder andere door iconen als Cara Delevigne. Ook het 21-jarige model Sophia Hadjipantel laat graag zien dat ze wel van wat dikkere wenkbrauwen houdt.

Maar deze wenkbrauwen zijn behoorlijk extreem!

Unibrow

Sophia gaat voor de ‘unibrow’. De unibrow is een Amerikaanse benaming voor twee wenkbrauwen die in elkaar overlopen. In eerste instantie was haar unibrow een foutje, doordat ze voor een fotoshoot haar wenkbrauwen een tintje donkerder had geverfd. De verf liet ze er iets te lang op zitten, wat eindigde in deze joekels van een wenkbrauwen.

Niet erg, vond Sophia, want ze draagt de unibrow nu vol overtuiging als haar handelsmerk.

Een bericht gedeeld door Sophia Hadjipanteli 🌼☠️🌸 (@sophiahadjipanteli) op 2 Mrt 2018 om 9:03 (PST)

@manrepeller 💙🍪 Een bericht gedeeld door Sophia Hadjipanteli 🌼☠️🌸 (@sophiahadjipanteli) op 22 Mrt 2018 om 11:47 (PDT)

Iets te heftig voor jou? Dan kun je het wellicht beter aanpakken met een wenkbrauwpotlood:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock