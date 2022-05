Wenkbrauwen tatoeëren: de verschillende manieren en zoveel kost het

Inktzwarte strepen boven je ogen zijn niet meer van deze tijd. Dankzij vernieuwde technologie kun je dag zeggen tegen dunner wordende wenkbrauwen en de volle, fluffy wenkbrauwen van je dromen krijgen zónder dat je elke dag je wenkbrauwen hoeft bij te tekenen.

Wenkbrauwen tatoeëren

Je wenkbrauwen tatoeëren is niet iets wat je 1, 2, 3 doet, maar een keuze waar je goed over na wil denken. Daarom is het verstandig om je in te lezen over dit onderwerp. Tegelijkertijd klinkt wenkbrauwen tatoeëren misschien enger dan het is: tegenwoordig kunnen goede specialisten het zo realistisch mogelijk maken door lijnen te zetten die precies lijken op een haartje.

Wie haar wenkbrauwen wil laten tatoeëren, kan kiezen uit verschillende opties. Daarvan zijn microblading en powder brows het populairst.

Microblading

Microblading is één van de bekendste methoden voor semi-permanente wenkbrauwen. Sinds een paar jaar is de techniek als het ware ‘ontploft’, waardoor menig salon het nu aanbiedt. Met een tool, die bestaat uit verschillende kleine naalden, wordt pigment onder de huid geïmplanteerd. Hierdoor kun je realistisch ogende haartjes namaken, waardoor het zo’n populaire behandeling is geworden.

Het pigment dat wordt gebruikt vervaagt na een tijdje. Het is daarom vooral geschikt voor mensen met een droge tot normale huid. Houd er rekening mee dat als je voor microblading kiest je binnen twee jaar terug moet komen om de wenkbrauwen bij te werken. Zo krijg je de meest natuurlijke uitstraling, of kun je het juist laten vervagen als je erop uitgekeken raakt.

Een stap-voor-stap tutorial van microblading zie je in de video hieronder.

Powder brows

Dan een term die je vast weleens voorbij hebt zien komen in de beautywereld: powder brows. De techniek van powder brows is vergelijkbaar met microblading: het doel is namelijk om wenkbrauwhaartjes na te bootsen met pigment. Er wordt hiervoor één naald gebruikt.

Het resultaat is wel een tikkeltje anders. Powder brows is meer geschikt voor degenen die houden van een meer gevuld, poederachtig effect. Het ziet eruit alsof je make-up hebt aangebracht op je wenkbrauwen. Deze methode wordt vaak gebruikt voor mensen die een dikke of vettere huid hebben. Ook wordt er voor powder brows gekozen om de kleur van een eerdere wenkbrauw tattoo te corrigeren.

Het proces kun je in deze video volgen.

Wat kost het?

Je wenkbrauwen tatoeëren is een kostbare behandeling. Voor een complete behandeling (een intakegesprek, de behandeling zelf en de nabehandeling) ben je bij microblading minstens € 350,- kwijt, maar de prijzen wisselen per salon.

Voor een complete powder brow-behandeling (inclusief nabehandeling) betaal je al snel € 475,-. Ook hier geldt dat de prijzen per salon verschillen. Het is een grote uitgave, maar vergeet niet dat het om semi-permanente make-up op je gezicht gaat. Je wil niet dat het misgaat: een goedkopere behandeling is niet altijd beter. Als je niet tevreden bent met het eindresultaat, kost het nog meer geld om de tatoeage te laten corrigeren.

Is het pijnlijk?

Of het laten tatoeëren van je wenkbrauwen pijnlijk is, verschilt per persoon en ligt aan je pijngrens. Voor de behandeling wordt er een verdovende crème aangebracht. Dat betekent niet dat je daardoor niks meer van de behandeling voelt. Het kan oncomfortabel aanvoelen, maar (heel) pijnlijk hoort het niet te zijn. Na de behandeling ziet de huid er rood en soms gezwollen uit.

Wenkbrauwen tatoeëren: hoe lang blijft het zitten?

Hoe lang het pigment mooi blijft, ligt aan verschillende factoren. Hoe droger je huidtype, hoe minder snel je huid het pigment afstoot en hoe langer het mooi blijft. Heb je een vettere huid, dan is de kans groot dat de getatoeëerde haartjes sneller geen strakke lijn meer vormen en je eerder terug moet.

Bij zowel microblading als powder brows heb je gemiddeld binnen één tot twee jaar een touch-up nodig. Het resultaat blijft bij een zeer vette huid tot zes maanden ‘strak’. Bij een normale tot vette huid zes tot achttien maanden, bij een (zeer) droge huid achttien tot zesendertig maanden.

Hoe lang duurt genezing?

Als je je getatoeëerde wenkbrauwen behandelt als een wond, krijg je het mooiste resultaat. Verzorg je huid dus goed om te voorkomen dat er littekenweefsel ontstaat. De genezing en het proces na de eerste behandeling werkt als volgt:

In de eerste zeven dagen na de behandeling is het pigment het sterkst. Je kunt het vergelijken met henna brows. Het is belangrijk dat je wenkbrauwen niet nat worden. Wel kun je een keer per dag een vochtig wattenschijfje over de behandelde huid halen

Na een dag of drie ontstaan er korstjes. Die verdwijnen na zo’n zeven tot tien dagen. Het is belangrijk dat je de korstjes er niet afpulkt

Nadat de korstjes weg zijn, is er zo’n 50 procent van het pigment overgebleven

Tijdens de nabehandeling (vaak binnen twee maanden) wordt dit weer opgevuld voor een natuurlijk en zacht resultaat

Nazorg

Nog een paar tips die je meekrijgt tijdens je behandeling:

Houd de wenkbrauwen de eerste week na de behandeling droog tijdens het douchen

Raak de huid zo min mogelijk aan. Als je het wel doet, was dan eerst je handen

Breng met een wattenstaafje een dun laagje Bepanthen aan

Voorkom heftig zweten tijdens de eerste week na de behandeling

Gebruik de eerste week na de behandeling geen zeep, huidverzorging en cosmetica op de behandelde plek

Vermijd de eerste vier weken sauna, stoombad, bubbelbad en zwembad

Pas ook op met sterk zonlicht en de zonnebank

Bescherm de huid met SPF : de huid is namelijk extra gevoelig na de behandeling

De voordelen van wenkbrauwen tatoeëren

Je wenkbrauwen laten tatoeëren heeft verschillende voordelen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Het ziet er, mits goed gedaan, natuurlijk uit Het blijft op z’n plek zitten, zelfs na het wassen van je gezicht of slapen Je hoeft niet of nauwelijks je wenkbrauwen bij te werken met een potlood of ander product Het geeft textuur en kleur aan je wenkbrauwen Het is zweet- en waterproof

Wist je al dat je je wenkbrauwen op een bepaalde manier kunt epileren om er jonger uit te zien? Visagist Carmen legt uit hoe.

Bron: Byrdie, The Brow Lab