Wenkbrauwen verven: hoe doe je dat (zelf) en hoe kies je de juiste kleur?

Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van je wenkbrauwen verven? Hoeveel kost een behandeling? En is het iets wat je zelf kunt doen?

Waarom wenkbrauwen verven?

Wenkbrauwen verven is een veilige beautybehandeling om je wenkbrauwen strakker en voller te maken. Er wordt een semi-permanente haarkleur van wenkbrauwverf of henna met een penseel of applicator aangebracht op de wenkbrauwhaartjes. Met reguliere wenkbrauwverf kleur je de haren, met henna kun je daarnaast ook ‘gaten’ in de wenkbrauwen opvullen. De verf blijft tijdelijk zitten.

Voor het mooiste resultaat kun je het beste naar een professional gaan, aldus Marjolein Verhart van The Brow Specialist. Zij werkt al jaren als wenkbrauwspecialist en ontvangt mensen vanuit het hele land in haar salon. “Ik zie alleen maar voordelen in het kleuren van wenkbrauwen als je het door een professional laat doen”, benadrukt ze. “Je hoeft je wenkbrauwen niet meer bij te tekenen en je hebt meteen meer gezichtsuitdrukking.”

Naast dat het je ‘s ochtends tijd bespaart als je normaal gesproken je wenkbrauwen tekent, verbetert het ook de kleur en vorm van je wenkbrauwen, wat het zo’n geliefde behandeling maakt. Een behandeling waarbij je wenkbrauwen in model worden gebracht middels waxing of threading (met een touwtje) en geverfd met wenkbrauwverf of henna, kost rond de € 40 bij een wenkbrauwsalon.

Hoe lang blijft wenkbrauwverf zitten?

Hoe lang de verf bij jou blijft zitten, is onder andere afhankelijk van het type verf, je huidtype en je huidverzorging. Volgens Marjolein, die bij haar klanten vooral henna van haar eigen merk Marr Cosmetics gebruikt, kun je het volgende aanhouden: “Het verschil tussen verf en henna is dat verf ongeveer drie weken op je haartjes blijft zitten. Henna pakt in het begin ook mooi uit op de huid, waardoor je een strakke wenkbrauw kunt creëren. Daarnaast blijft henna vijf à zes weken op de haartjes.” De kleur verdwijnt door de weken heen geleidelijk uit je wenkbrauwen.

Hoe kies je de juiste kleur uit?

Omdat je wenkbrauwen niet alleen qua vorm, maar ook qua kleur bepalend zijn voor je gezicht en uitdrukking, is het kiezen van de juiste tint een belangrijk onderdeel van de behandeling. Laat je je wenkbrauwen verven door een wenkbrauwspecialist, dan bespreekt hij of zij eerst jouw wensen, legt Marjolein uit. Door naar je huid, haar en de gelegenheid te kijken, wordt de perfecte kleur uitgekozen.

Maar wat is de perfecte kleur dan? Hiervoor geldt de ultieme middenweg: niet te donker, maar ook niet te licht. Meestal hanteren wenkbrauwspecialisten de regel dat ze hooguit één of twee tinten donkerder gaan dan je eigen of huidige haarkleur. Ontdek hier de zeven basisregels voor mooie en natuurlijke wenkbrauwen.

Nadelen

Ondanks dat Marjolein aanraadt om het verven van je wenkbrauwen aan een specialist over te laten, kun je ook thuis aan de slag gaan. Al is dat wel op eigen risico. “Als je thuis met verf aan de slag gaat, kun je je wenkbrauwen te donker kleuren. Omdat je de kleur na het verven het niet meer weg kunt halen, loop je een tijd lang met veel te donkere wenkbrauwen rond.”

Thuis wenkbrauwen verven

Als je niet naar een wenkbrauwspecialist wil om je wenkbrauwen te verven en in model te krijgen, kun je thuis aan de slag gaan met de verf van bijvoorbeeld RefectoCil of Swiss o Par. Volg daarbij deze stappen:

Breng je wenkbrauwen in model, bijvoorbeeld door te epileren Maak je wenkbrauwen schoon en droog Breng vaseline aan rondom de wenkbrauwen om te voorkomen dat de verf daar aan de huid hecht Bereid de wenkbrauwverf voor volgens de instructies Breng de haarverf aan met een schoon, schuin afgesneden wenkbrauwkwastje of een wenkbrauwborstel. Zorg dat alle haren voorzien zijn van de verf Ben je uitgeschoten? Haal dan met een wattenstaafje de verf van de huid Laat de verf intrekken volgens de instructies op de verpakking Verwijder de verf met een wattenschijfje en wat water

Nazorg

Om zo lang mogelijk van de kleur in je wenkbrauwen te genieten, is de nazorg belangrijk. Volg daarom deze tips na de behandeling.

De eerste 24 tot 48 uur na de behandeling mogen de wenkbrauwen niet in contact komen met water

Gebruik geen reinigingsproducten op of rondom de wenkbrauwen

Gebruik geen producten met een peeling-werking op of rondom de wenkbrauwen

Na 48 uur mag je de wenkbrauwen reinigen met water

Dep de wenkbrauwen droog en wrijf er liever niet overheen

