Uitgedunde wenkbrauwen zijn al jaren niet meer de trend, maar dit is wel weer het andere uiterste… het model Scarlett Costello laat haar uni-brauw staan. Even wennen, maar eerlijk is eerlijk: ze kan het heel goed hebben.

Scarlett heeft haar uni-brauw niet laten staan uit een soort fashion-statement, maar omdat ze een overtuigd feminist is. Ze vindt het onzin om te voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal. Haar wenkbrauwen springen nogal in het oog (no pun intended), maar het model zelf weet eigenlijk niet beter.

Beautyvlogger Susan laat in bovenstaande video zien hoe je prachtige wenkbrauwen krijgt.

Jaren negentig

“Ik heb deze wenkbrauwen mijn hele leven gehad, en dacht er als kind eigenlijk nooit aan. Mijn moeder had haar wenkbrauwen in de jaren negentig heel dun laten plukken, en had er spijt van. Ze adviseerde mij om ze gewoon te laten staan”, vertelt Scarlett aan Teen Vogue.

De natuur omhelzen

Haar bossige wenkbrauwen leveren haar ook nog eens veel extra modellenwerk op. “Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw er het beste uitziet als ze hun genen het werk laten doen. Het is fantastisch om met zelfvertrouwen de natuur te omhelzen.” We juichen het helemaal toe, maar of we nou zelf ook onze wenkbrauwen helemaal aan Moeder Natuur overlaten… we denken er nog even over na.

hello beaches Een bericht dat is gedeeld door @scarlettcostello op 30 Jun 2017 om 2:09 PDT

towel Een bericht dat is gedeeld door @scarlettcostello op 11 Jan 2017 om 1:44 PST

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Instagram