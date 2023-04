Werkt een 2-in-1 shampoo en douchegel even goed? Een expert legt het je uit

In sommige badkamers is een hele collectie aan bad- en doucheproducten te vinden: van shampoo en conditioner tot douchegel en haarmaskers-of oliën. Andere mensen vinden het geheel onnodig en knallen er de welbekende 2-in-1-shampoo en douchegel neer om ruimte te besparen. Maar werkt één fles waar alles in schijnt te zitten even goed als de verschillende producten in tal van verpakkingen?

Mark Vis, fysisch chemicus aan de Technische Universiteit Eindhoven legt je uit hoe het zit.

Basishygiëne

“In principe zorgen alle zeepproducten die in de badkamer worden gebruikt er op dezelfde manier voor dat je huid en haar schoon worden”, begint Vis. “Dit gebeurt doormiddel van zogeheten oppervlakte-actieve stoffen die in alle doucheproducten zitten. Deze breken het vuil op in kleinere deeltjes, waardoor je het gemakkelijk van je lijf afwast.”

Verschillende producten

Alle soorten doucheproducten maken dus op dezelfde manier schoon. Dan lijkt het misschien wat overbodig om tientallen producten in je douchecabine of op de badrand te hebben staan. Volgens Vis is dat toch niet per se het geval. “Bij het schoonmaken van het lichaam en haar gaat het er bij veel mensen niet alleen om dat het schoon wordt, maar ook dat het fijn en zacht aanvoelt. Daar kan het gebruiken van verschillende producten voor zorgen.”

Verschil tussen huid en haar

“Daarnaast hebben huid en haar verschillende behoeftes”, vervolgt Vis. “Zoek een goede balans tussen hoeveel vuil je van je lijf wast en hoeveel van het natuurlijke laagje vet je op je huid laat zitten. Dat is voor je hoofd anders dan voor je lijf en daarom hebben shampoo en douchegel niet dezelfde samenstelling.”

2-in-1 shampoo en douchegel

Ondanks dat shampoo speciaal voor het haar wordt gemaakt en douchegel voor het lichaam, bestaan er ook 2-in-1 producten. “Deze producten zijn allemaal gewoon zeep en dat werkt voor allebei, al zullen er minder verzorgende producten inzitten, omdat deze dus verschillen voor huid en haar”, vertelt vis. “Daardoor wordt je hoofdhuid misschien iets droger en je haren wat minder glad dan wanneer je shampoo en conditioner gebruikt.”

Beter voor mannen dan vrouwen

“Dit is ook de reden dat deze alles-in-één producten vaker voor mannen op de markt worden gebracht dan voor vrouwen. Mannen hebben over het algemeen namelijk minder lang haar dan vrouwen, waardoor zij er minder last van hebben als hun haar niet zo zacht en glad is. Ondanks dat een alles-in-één product over het algemeen dus minder verzorgend is dan losse doucheproducten, maakt het je huid en haar niet minder schoon.

Tijdelijke oplossing

Ga je binnenkort op vakantie en heb je geen zin om je toilettas helemaal vol te stoppen met flessen shampoo en douchegel? Dan kunt je dus prima gebruik maken van een 2-in-1 product. Elk product waar zeep in zit maakt je lichaam en haar namelijk even schoon, maar heb je speciale behoeften of wil je graag extra verzorging voor je haren of lijf? Dan werkt het vaak beter om voor losse producten te kiezen, in plaats van voor een alles-in-één product.

