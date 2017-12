Wijnliefhebbers opgelet: dit wordt de warmste haartrend deze winter

De winter is begonnen en de feestdagen zitten eraan te komen: tijd om onze haren weer om te toveren naar een winterse variant. Inspiratie nodig? Met deze glühwein-haarkleur zit je helemaal goed.

Haartstylisten raakten geïnspireerd van het mengelmoesje van rode wijn, rode wijn, cognac, sinaasappels en kruiden, genaamd glühwein.

Mulled wine

De glühwein (of in het Engels: mulled wine) haarkleur is een diep rode bessen-tint met ondertonen van kaneel en sinaasappel. Het handige aan deze haarkleur is dat je hem redelijk kunt aanpassen aan jouw huidtint. Lichtere huidtinten kunnen voor een lichte bessenkleur gaan, en donkere huidtinten voor de rijkere merlot-tinten.



En of je nu kort of lang haar hebt, de trend is buitengewoon mooi:

Red for Christmas 🎀❤️🍷 #kcprofessional #olaplex #olaplexfinland #redhair #redwinehair #glögihiukset?😄 Een bericht gedeeld door Suvi – Hair & Beauty (@hairsuvi) op 4 Dec 2017 om 11:02 PST

Gorgeous Pinot noir hue 🍷🔥 @mackpaintedthat #beautylaunchpad Een bericht gedeeld door Beauty Launchpad (@beautylaunchpad) op 13 Dec 2017 om 8:06 PST

It doesn’t have to be 5:00 to drink up this merlot 🍷 😍@hai.stylist #beautylaunchpad Een bericht gedeeld door Beauty Launchpad (@beautylaunchpad) op 9 Dec 2017 om 9:18 PST

Love my hair 😍😍❤ #mauvehair #mulledwinehair #gluwein🍷 #winterhaircolor Een bericht gedeeld door Marissa van Gils (@marissa.vangils) op 14 Dec 2017 om 2:17 PST

