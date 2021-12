Wil je nu kopen: de feestelijkste pyjama's om er met kerst lekker bij te zitten

We zetten de leukste en mooiste pyjama’s voor je op een rij.

Kleine kerstviering

Terwijl we hadden gehoopt dat het niet zover zou hoeven komen, zitten we weer in hetzelfde schuitje. Kerst in grote getalen vieren, vol vrienden, familie, veel lekkers en late avondjes binnen- en buitenshuis zit er niet in. In plaats daarvan mogen we maar twee mensen van buiten ons huishouden uitnodigingen, wat de pret toch een klein beetje bederft.

Positieve kijk

Maar zoals een wijze voetballer ooit sprak, geldt ook in dit geval dat ieder nadeel een voordeel heeft. Ditmaal houdt het niet in dat we op magische wijze kunnen zorgen dat je ineens tóch je gehele familie kunt uitnodigen, maar wél dat je er zeer comfortabel bij kunt zitten.

Feestpyjama

Geen dresscode betekent geen oncomfortabele knellende panty's, te strakke jurkjes of witte bloezen die al na een hap eten voorzien zijn van een vlek. De trend? Gewoon kerst vieren in je pyjama. De allermooiste, feestelijkste pyjama uit je kast welteverstaan. Heb je geen knap exemplaar? Dan kun je hieronder alsnog een feestpyjama bemachtigen.

Pyjama met ruitjes van H&M

Pyjama met sterren van Wehkamp

Pyjama van satijn van Bijenkorf

Pyjama met gouden sterren van Bijenkorf