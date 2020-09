Lange, krullende wimpers: het is de droom van vrijwel elke vrouw. Maar misschien zijn jouw wimpers wel beschadigd, bijvoorbeeld door gebruik van wimper extensions of omdat je simpelweg te hard hebt lopen boenen.

Wij vertellen je hoe je je wimpers weer in topvorm krijgt.

De levensloop van een haartje bestaat uit drie fases: het groeien, het rusten en het uitvallen. De groeifase van een wimpertje duurt gemiddeld 4 tot 11 maanden. Als je langere wimpers wil, dan wil je ervoor zorgen dat het wimpertje zolang mogelijk in die groeifase blijft. Daar zijn wimperserums voor bedacht. Welk ingrediënt er in een goed wimperserum moet zitten? Bimatoprost. Dit is precies het ingrediënt dat ervoor zorgt dat die groeifase wordt uitgerekt. Andere top ingrediënten? Biotine en aminozuren. Het belangrijkst is dat je serum je wimpers voedt, hydrateert en versterkt.

Verwijder je oogmake-up voorzichtig

Mascara, oogschaduw en eyeliner: het is soms lastig om het er aan het einde van de dag allemaal weer vanaf te krijgen. Zeker als je gebruik hebt gemaakt van waterproof producten. Toch is het heel belangrijk voor je wimpers dat je niet gaat boenen. Als je agressief schrobt, zullen je wimpers afbreken. Gebruik ook geen producten om je make-up te verwijderen die alcohol bevatten, daar worden je wimpers droog en broos van. Wat je het beste kunt doen om je mascara te verwijderen? Je ogen dicht doen en met een watje met daarop een mild product zachtjes over je wimpers gaan, van boven naar beneden.

Vermijd wimperkrullers

Het kan verleidelijk zijn om eens flink met een wimperkruller in je wimpers te knijpen. Zeker als die van jou niet de krul hebben die je zou willen. Toch raden we je dit sterk af. Je kunt de haartjes hiermee afbreken of er zelfs helemaal uittrekken. En zoals we al benoemden, duurt het best lang voordat een nieuw wimpertje weer helemaal gegroeid is.

Voeg dit toe aan je voeding

Slik je supplementen die goed zijn voor huid, haar en nagels? Deze doen ook wonderen voor je wimpers. Voedsel dat boordevol vitamine B en biotine zit, doet z’n werk ook goed. Denk aan spinazie, bloemkool, noten, avocado’s, zaden en eieren. Ook vitamine C is ontzettend goed voor het herstel van huid en haar, dus je kunt ervoor kiezen om producten met een hoog vitamine C gehalte aan je dieet toe te voegen, of dit in supplement vorm te slikken. Dit is ook hartstikke goed voor je immuunsysteem, dus baadt het niet voor je wimpers, dan schaadt het in ieder geval zeker niet.

Beautyvlogger Carmen legt uit hoe je zelf in 10 minuten je wimpers verft:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock