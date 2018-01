Iedereen had het erover en dát wilde ik dus weleens met mijn eigen ogen (met lange zwarte wimpers) zien.

De ‘simpele’ mascara van Kruidvat ging de afgelopen maanden het hele internet over. Waarom?

Wat een fijn prijsje

Voor 3 euro en 39 cent zou je een uitstekende mascara kunnen scoren die je prachtige bambiwimpers zou geven. Dat wilde ik graag uitproberen – maar de ‘Lash Princess’ van huismerk Essence was telkens uitverkocht bij mijn lokale Kruidvat. En toen… Plotseling had ik geluk. Er lagen er nog een paar nét op het moment dat ik in de winkel was. Ik besloot niet langer te twijfelen en het product gelijk te testen. En nu wil ik nooit meer anders.

Wat een ontdekking

Want wát een prachtige wimpers krijg je van dit zwarte wonderspul. De mascara klontert nauwelijks en geeft een enorme volume aan de wimpers. Ze lijken wel 4 keer groter en langer en dikker. Daarnaast is het borsteltje lekker zacht en is het gemakkelijk en snel op te smeren. Al na ‘twee keer vegen’ heb je je zwoele look voor elkaar. Kortom: alles wat je zoekt. Kijk, en voor dát geld, kun je ‘m zeker niet laten liggen. Joepie.

Voor én na gebruik:

Dit is de mascara waar het over gaat:

En hier kun je ‘m bestellen.

Bron & Beeld: Redactie Libelle