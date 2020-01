Ook déze Nederlandse winkelketen dreigt uit de winkelstraten te verdwijnen

We scoren er vaak fleurige broeken, gebreide vesten en kekke bloesjes. Maar nu is er minder fleurig nieuws: kledingketen Didi zit in financiële problemen.

De keten heeft daarom surseance van betaling gekregen.

Onzekerheid

Didi probeert al lange tijd tegen de stevige concurrentie van webwinkels op te boksen. Maar dat lijkt niet langer te lukken. De webwinkel is tijdelijk uit de lucht gehaald en wat er met de ruim 80 winkels in Nederland gebeurt, is nog niet duidelijk. Dat maakt dat de 350 mensen met voltijdbanen bij de keten niet zeker zijn van hun baan. Voorlopig zijn de fysieke winkels in ieder geval nog wel open.

Ook deze 2 winkelketens

Verdrietig nieuws in modeland dus. Maandag werd al bekendgemaakt dat kledingketens Steps en Promiss in het voorjaar sluiten. Wat er in de toekomst met Didi zal gebeuren, zullen de komende dagen waarschijnlijk uitwijzen. We duimen!

Bron: Fashionunited. Beeld: ANP