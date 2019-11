Waarom je in de winter je haar juist niet te vaak moet borstelen

Ongeacht je haartype of haarkleur, in de winter is extra verzorging voor je lokken noodzakelijk.

Situatieschets: het is winter en je haren voelen broos, en droog en na het werpen van een blik zie je ook nog eens gespleten haarpunten. Tijd om minder vaak de borstel in je kapsel te zetten.

Advertentie

Wintermaanden

Haardeskundigen bij nu.nl vertellen dat wanneer je ’s ochtends je haar borstelt tijdens wintermaanden, je het haar flink beschadigt. Meer dan een borstelbeurt in de warmere maanden.

Varkenshaar

Makkelijk gezegd. Maar wat als je wakker wordt met enorme pluizenbol? “Investeer dan in een goede haarborstel”, adviseert deskundige Dylan Kok. Zo’n eentje met varkenshaar en houten materiaal. “Borstel je haren verder niet meer dan nodig en let hier vooral op als je haar net is gewassen. Nat haar beschadigt sneller dan droog haar.”

Oplossing

Oké, geen varkenshaarborstel in huis, wel een pluizenbol. Een beetje stylen dan maar? Ook daar is de deskundige streng over: tijdens de wintermaanden is stylen of föhnen geen goed plan. Dit droogt je haren uit. Maar, mocht je nu ten einde raad zijn, dan kún je volgens Kok wel stylen met warmte, mits je speciale spray gebruikt die je haar tegen de hitte beschermt. En zet de föhn op de laagste stand.

Haaruitval

En de haaruitval waar de meesten in de winter mee te kampen krijgen, is volgens haardeskundige Quintus Swinkels normaal. “Lagere temperaturen zorgen dat de kleine bloedvaatjes samentrekken. Dit kan de groeicyclus van de haren beïnvloeden.” Maar valt je haar massaal uit, dan is het zaak om naar de dokter te gaan. Swinkels: “Het herstel en de haargroei kunnen dan vaak gericht bevorderd worden met een voedingssupplement.”

Libelle’s Helene ging de uitdaging aan om haar haar een week (!) lang niet te borstelen. Met verrassend resultaat:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock