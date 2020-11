Zo draag je hét klassieke item van de winter: de leren rok

Hoewel een rok vaak wordt geassocieerd met zomerdagen, leent een leren variant zich juist uitstekend voor de winter. Mits je ’t op de juiste manier draagt dan.

De leren rokken gaan deze herfst dichter naar de knie en zelfs tot boven de enkel. Dat maakt het een veelzijdig item dat gedragen kan worden tijdens verschillende gelegenheden.

De leren rokken zijn gevarieerder dan ooit. Knalkleuren zegt u? Jazeker. En hoe! Maar ook prints, diepe en ondiepe splitten en zelfs een overslag. Die variatie maakt de twijfel voor de kast om te combineren des te groter. Want wat trek je erbij aan?

Heb je een effen rok, dan zijn er veel opties. Zo kun je de rok stoer combineren met een grote trui voor een comfortabel en toch stijlvol geheel, of kies juist voor een nette blazer of blouse voor een meer formele outfit.

Heb je een lederen rok met een kekke print of een kleur, dan kun je het geheel rustig houden met een zwarte coltrui en een paar hoge laarzen. Maar hey, wij oordelen niet als je er een minstens zo’n funky blouse bij aantrekt.

Kan niet misgaan

Afijn, dat is nog tamelijk abstract. Er zijn twee key items die het hoe dan ook goed doen met de leren rok. 1) Een lang vest – die je met dit patroon helemaal zelf maakt – om ook gelijk al die zomershirts in je kast te kunnen blijven dragen in de winter, en 2) een denim blouse. De spijkerstof is tijdloos en past bij welke rokvariant dan ook: kort, lang, kleurrijk of klassiek zwart. Handig!

