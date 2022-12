'Wintergoud' is nu al onze favoriete haarkleurtrend van 2023

Bij een nieuw seizoen horen nieuwe haarkleuren die massaal worden aangevraagd in de kappersstoel. En zéker wanneer het nieuwe jaar start, kiezen veel vrouwen ervoor om hun lokken in een nieuw jasje te steken. Iets met new year, new me. Kijken we naar aankomende januari, dan is vooral de kleur ‘wintergoud’ populair.

Haarkleurtrend 2023: wintergoud

Is het tijd om je kapsel een opfrisser te geven, maar weet je nog niet goed hoe? En wil je er geen volledig nieuw model in, maar is een nieuwe haarkleur voldoende? Dan is de nieuwste haartrend van 2023 een fijne optie, zeker wanneer je van jezelf al bruin of blond haar hebt. ‘Wintergoud' is namelijk een bruintint met gouden accenten erdoorheen. Bij bruin haar krijgen de gouden highlights een warme ondertoon terwijl ze bij blond haar voor een koele ondertoon zorgen. Beide varianten zorgen er in elk geval voor dat je lokken stralen. Bovendien past wintergoud perfect bij veel andere winterse tinten, waardoor je haar prachtig kleurt met al je najaarsoutfits.

Feestkapsel

Wat zegt meer ‘feest’ dan de kleur goud? Weinig, als je het ons vraagt. Dat maakt de haarkleur wintergoud ook perfect geschikt voor de feestdagen die eraan komen. Wachten tot 2023 hoeft met deze trend dus zeker niet. Tijdens Kerst of Oud en Nieuw toch liever een kapsel waarvoor je niet richting kapper hoeft? Deze fijne feestkapsels creëer je in een handomdraai.