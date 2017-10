Zó lijkt die winterjas van vorig jaar weer als nieuw

Heb jij je dikke jas van zolder gehaald, maar vind je hem toch minder mooi dan je dacht? Met deze tips is-ie weer als nieuw en kun je er prima nog een winter mee vooruit.

1. Pillen scheren

Mooi is anders, al die pluisjes en pillen op je stoffen jas. Gelukkig kun je hier met een simpel scheermesje iets aan doen (zie bovenstaande video).

2. De eindjes aan elkaar knopen

Geef je jas een totaal andere uitstraling door er nieuwe knopen op te zetten. Je koopt ze voor een zacht prijsje op de markt of in een knopenwinkel. Enneh… die knopen hoeven tegenwoordig niet allemaal hetzelfde te zijn. Mix en match! Wedden dat iedereen je vraagt waar je die toffe jas vandaan hebt?

3. Maak het bont

Bevestig een randje nepbont aan je kraag en/of mouwen. Zo heb je opeens geen saaie, maar een chique jas!

4. Beter met een broche

De tijd dat alleen vrouwen van ver boven de pensioengerechtigde leeftijd een broche droegen is voorbij. Zonde toch, om al die erfstukken in een doosje te laten zitten? Pin de broche van je moeder of oma op je jas en ze is elke dag een beetje bij je.

5. De das om doen

Geen zin om je jas te verbouwen? Koop een nieuwe sjaal in een totaal andere kleur dan je afgelopen jaar droeg. Tip: rood is dé modekleur van dit najaar. Vrolijk én warm, wat wil een mens nog meer?

Fijne (warme) winter!

Beeld: iStock