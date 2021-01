Van nepbont tot wol: zo kun je verschillende soorten winterjassen zelf wassen

Draag jij je winterjas ook maanden door, zonder hem op te frissen? Misschien wordt het dan tijd om je winterjassen te wassen. Maar let op: je kunt je winterjas niet zomaar in de wasmachine gooien. Zó moet het wel.

Winterjassen wassen, je doet het vast niet regelmatig (wij niet in ieder geval…). Toch is het aan te raden om je winterjassen eens in de twee maanden een goede opfrisbeurt te geven. Maar hoe doe je dat? Dat ligt aan het materiaal van je jas.

We beginnen met goed nieuws: de wollen jas kun je namelijk wél in de wasmachine stoppen. Dat scheelt een hoop werk, niet waar? Het is wel belangrijk dat je de jas binnenstebuiten draait en in een wasnetje stopt, voordat je hem in de wasmachine stopt. Was hem vervolgens op een speciaal wolwasprogramma of draai een koud wasje. Zorg ervoor dat je wasmiddel gebruikt dat geschikt is voor wol. Achteraf kun je je jas liggend laten drogen, zodat hij niet uit model raakt.

2. Pufferjassen

Ook de pufferjas (of donsjas) kun je op deze manier wassen. Binnenstebuiten op een wolwasprogramma in de wasmachine. Het is belangrijk om van tevoren eventueel nepbont van je jas af te halen. Een kraag van nepbont komt namelijk niet mooi uit de wasmachine. Vervolgens kun je de puffer hangend laten drogen of in de wasdroger doen. Kies je voor dit laatste? Haal dan af en toe je jas uit de droger en schud hem even door elkaar. Zo blijft de vulling van de jas mooi verdeeld. Je kunt ook twee tennisballen toevoegen aan de was. Zo wordt het dons in de jas evenredig verspreid.

3. Nepbont

We zeiden het net al even: nepbont is niet geschikt voor de wasmachine. Wil je je nepbontjas toch opfrissen? Gebruik dan een niet al te agressieve vlekverwijderaar op de vieze plekken en was de jas daarna met de hand in koud water. Gebruik vervolgens nog een fijnwasmiddel om de stof extra op te schonen en spoel de jas grondig uit. Leg hem vervolgens plat neer en laat hem liggend drogen.

Is de jas droog? Check dan even of de haartjes niet aan elkaar zijn gaan klitten. Als dat wel het geval is kun je voorzichtig met een kammetje te werk gaan om het nepbont weer glad te krijgen.

Bron: HLN. Beeld: Getty Images.