12 winterjurken die je slanker doen lijken

Wie zei dat jurkjes alleen voor in de zomer zijn? Jurken in de winter zijn misschien zelfs nog wel léuker.

Je kunt ze namelijk eindeloos combineren: met een dikke maillot of een panty, met een jasje of een vestje of met hakschoenen of laarzen. Doe je dit op de goede manier, dan kun je zelfs nog wat kilootjes lichter lijken.

Oudroze en donkerblauw

Dat zijn dé kleuren van deze winter. Daarnaast zit je ook zeker goed met donkergrijs en groen. De donkere winterkleuren kleden goed af, en met een oudroze sjaaltje maak je de outfit net even iets lichter.



Accentueer je goede delen

Stiekem toch wel trots op je taille? Of vind je toch je benen wel mooi? Accentueer het! Draag een oudroze ceintuur om je taille als je deze mooi vindt of draag een fleurige, aansluitende rok als je je benen wel wil laten opvallen.

Zeg het met bloemen

Lekker vrolijk, al die bloemen op een jurk. Let wel op de grootte van de bloemen: grote bloemen kleden meer af dan kleine bloemen. Niets gaat boven een vrouwelijke, blije jurk.

Lang

De jurken en rokken zijn deze winter lang. Van net onder de knie tot enkellang. Dat komt goed uit, want hierdoor zal je optisch langer lijken waardoor je gelijk ook slanker lijkt. Gelukkig mogen de jurken wel wijd dit seizoen, anders wordt het ook zo vervelend met lopen.

Tip: haal je broche maar weer uit de kast, want ook dit komt helemaal terug deze winter.

Met de jurken van Mart Visser zit je zeker goed, maar ook deze jurken zullen prachtig staan:

