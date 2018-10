Je krijgt hoe dan ook wittere tanden als je dít eet

We willen allemaal een prachtige tandpasta-glimlach, maar ja, je tanden laten bleken is een hoop gedoe en het kost bovendien best wat geld. Gelukkig zijn er ook andere manieren.

Je kunt namelijk iets eten wat je tanden op een natuurlijke manier witter maakt.

Bijvoorbeeld appels: die zijn goed voor het fris houden van je gebit. Het verwijdert namelijk tandplak waardoor je tanden na een tijdje steeds witter worden. En ben je niet zo van de appels? Aardbeien doen hetzelfde trucje. En als je nog meer fruit zoekt: denk dan ook aan de peer. Als je dit eet dan maakt je mond meer speeksel aan, waardoor je tanden ook gereinigd worden. Je tanden worden hierdoor ook minder snel ‘geel’.

Ga je liever voor de groenten? Wortels zijn een goede optie – die zorgen ervoor dat eventuele vlekken op je tanden verwijderd worden. Ook komkommer kan helpen om die frisse glimlach te krijgen. Waar al dat gezonde eten wel niet goed voor is, nietwaar?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock