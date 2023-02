Word je wakker met vet haar? Dít kan de oorzaak zijn

De kans is groot dat je met nat haar bent gaan slapen. En dan dan hebben we het vooral over de wortels. Als die nog nat zijn, kan je opstaan met een vettige coupe.

Föhnen

"De druk van je hoofd op het kussen kan je haar platter maken, waardoor het er vettig uit kan zien", legt haarstylist Jamie Batzel uit. Het valt dan gewoon meer op. Volume in je haar zorgt ervoor dat het er minder vet uitziet. Daarom is het slim om 's avonds na het douchen toch maar die föhn erbij te maken en je haren alvast in model te brengen.

Schade

Bovendien kan slapen met nat haar op de lange termijn schade veroorzaken. Dat legden we al eens uitgebreid uit in dit artikel. "Je haar is het meest kwetsbaar voor breuken als het nat is”, vertelt haarexpert Christyn Nawrot. “Beweging tijdens de nacht zoals woelen en draaien veroorzaakt wrijving, schade en kan ervoor zorgen dat je haar verstrikt raakt en breekt.” Zo, weet je dat ook weer.

Libelle's Chanan: "Ik waste een maand lang mijn haar niet met shampoo en zó zag het eruit"

Bron: Bustle