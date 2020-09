Yihaa! Dit zijn de hipste cowboylaarzen voor komend seizoen

Dit lijstje cowboylaarzen wil je gezien hebben voordat je een nieuw (of vintage) paar laarzen scoort. Omdat niets zo’n goede investering is als een goed paar laarzen, hebben we nodige inspiratie voor komend seizoen.

De westerntrend is een blijvertje. Ideaal voor het weer in september: de ene dag is er zon, de andere dag komt het met bakken uit de lucht. En daar is de cowboylaars perfect voor: draag ze met blote benen onder een jurkje of met een wijde of strakke broek op de regenachtige dagen. Giddy up!

Cowboylaars

De cowboylaars komt in twee varianten: tot het midden van de kuit en – ideaal voor vrouwen met stevige kuiten – net boven de enkel:

Op déze manier blijft je broek goed in je laarzen zitten:

