Yvonne (69): “Bij mij zitten twee maten verschil tussen onder en boven”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Yvonne

“Een korte coupe heeft meer nodig dan elke keer maar een stukje eraf. Yvonnes haar is steil, dus voor meer volume bovenop knip ik de onderkant korter. Door met het mes te snijden, lopen de punten vloeiend in elkaar over en ontstaan er zachte lijnen. Verder adviseer ik de INGEbrows to Stay Ombre samen met een Fill In. Daarmee krijgt Yvonne weer een krachtige, vrouwelijke uitstraling.”