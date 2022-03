Yvonne: “Ik wil niet te veel tijd aan mijn haar besteden”

Yvonne Meijs • 63 jaar

• gepensioneerd secretaresse

• 31 jaar getrouwd met Rob

• drie zonen (39, 34 en 31) en drie kleinkinderen

• lengte: 1.68 m.

• kledingmaat: 36-38

Yvonne

“Mijn grootste wens voor vandaag is een lekker vlot kapsel, niet te klassiek. Ik besteed er ’t liefst zo weinig mogelijk tijd aan. Sinds begin dit jaar ben ik gestopt met werken, dus ik kan me kleden zoals ik wil. Meestal is dat een (spijker)broek en een leuke bloes, met een jasje of een trui erop. Ik koop ook geregeld jurken, maar in de winter draag ik die zelden omdat ik panty’s zo vervelend vind zitten.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Yvonne “Yvonne heeft een smal gezicht en daardoor staat lang haar een beetje lijzig. Ik heb haar coupe op schouderlengte geknipt met ­behoud van de lok, waardoor het een stuk voller oogt. De kleur bij de aanzet heb ik dieper ­gemaakt. In combinatie met wat babylights aan de voorkant geeft dat een frisse uitstraling. Op de wangen de Blush Multi-Stick & ­Illuminator (Lady Bird) van ILIA. Die kun je behalve als blush ook als lipstick gebruiken, ideaal dus als je zoals Yvonne niet te veel tijd aan je make-up wil besteden.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Yvonne “Yvonne houdt van kleurige, ­sportieve kleding, net anders dan anders. Ze had wat twijfels over de gebloemde jurk en toen ze ’m aantrok, zag ik meteen dat-ie te stijf was. Daarom heb ik de jurk opengeknoopt en de ceintuur aan de achterkant ­gestrikt voor meer taille. Met een coltrui en een toffe jeans ­eronder wordt het een kleurrijke en gedurfde outfit. ­Precies de stijl die ze zocht. De andere jurk staat haar lekker stoer, met een denim gilet en cowboyboots.”

Jurk € 30,- (Hema), coltrui € 17,95 (Zara), jeans € 119,95 (Mud Jeans), sneakers € 139,95 (Summum Woman), bril (privébezit). Coltrui met print € 49,95 (G-maxx), wijde broek € 124,95 (Kocca), enkellaarsjes € 275,- (Ivylee Copenhagen), tas € 89,90 (Unisa). Lange jurk € 129,95 (Expresso), denim gilet € 99,- (Summum Woman), suède cowboylaarzen € 360,- (Ivylee Copenhagen), bril € 110,- (DbyD).

Een week later

“Iedereen in mijn omgeving reageerde heel enthousiast op mijn haar. Lekker nonchalant en sportief. Ook zeggen veel mensen dat ik er door die korte coupe écht jonger uitzie. Inge adviseerde me om geen hoge staart meer te maken en het ook niet meer zo lang te laten groeien. Dat advies neem ik ter harte.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Marcia Rosario da Luz en visagie Caily Zevenbergen | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA.