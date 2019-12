In de categorie nóóit geweten: dit is waarom zakken vaak dichtgenaaid zijn

Je bent helemaal blij met je nieuwe pantalon, jas of colbert, totdat je er thuis achterkomt dat de zakken dichtgenaaid zijn. Voorzichtig knip (tip: gebruik een nagelknippertje!) of snijd je de naden open, maar ondertussen vraag je je wel af:

Als het geen nepzakken zijn, waarom zijn ze dan in vredesnaam dichtgenaaid?

Handen in de zakken

Daar blijkt menig kledingontwerper een heel goede reden voor te hebben; de pasvorm blijft zo namelijk behouden. Een kledingstuk wordt vaak door meerdere mensen in de winkel gepast. Zonder dat je het doorhebt, steek je vaak meteen je handen in de jas- of broekzakken. Uit automatisme of gewoon, om even te kijken hoe dat staat en aanvoelt. Je snapt: als 100 mensen dat op een dag doen, gaat de pasvorm van zo’n kledingstuk verloren en wordt het item er niet mooier op.

Dicht is beter

Wat doen modemerken dus? Ze naaien de zakken dicht. Aan de nieuwe eigenaar de taak om de zakken open te maken. Niet van plan de zakken te gaan gebruiken? Laat ze dan mooi dicht. Je weet nu namelijk dat je kledingstuk zo langer mooi blijft.

Bron: Grazia. Beeld: iStock