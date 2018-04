Shop je graag bij Zalando? Dit populaire merk is er nu ook te krijgen

Niets zo lekker (en makkelijk) als al je kleding en schoenen tegelijkertijd bestellen bij één webshop. En niets zo irritant dat die ene leuke broek van dat hippe merk niet bij de shop van je keuze te koop is. Voor Zalando is dat in ieder geval al een merk minder.

De kleding van het Spaanse merk Mango zijn nu namelijk bij het online warenhuis te koop. Dat wordt modieuze jasjes, jurkjes en broeken scoren voor een leuk prijsje!

Wij hebben vast wat leuke lente-items van Mango voor je op een rijtje gezet.

Beeld: Mango