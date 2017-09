Waarom niet iedereen blij is met deze nieuwe campagne van Zara

Hoewel de meeste modeketens piepjonge modellen gebruiken voor hun campagnes, besloot Zara het over een andere boeg te gooien. In hun nieuwe Timeless-campagne schitteren namelijk alleen maar 40-plus modellen. Een mooi initiatief zou je zeggen, maar de campagne valt niet bij iedereen in goede aarde.

Het idee achter de campagne is om meer 40-plussers te betrekken bij de modewereld. Modellen Malgosia Bela (40), Yasmine Warsame (41) en Kristina de Coninck (53) praten daarom in de video over hun ervaringen omtrent ouder worden.

‘Oud en lelijk’

Zo zegt Malgosia Bela: ”Het zou fijn zijn om niet oud en lelijk te worden, maar mentaal ontwikkel je jezelf. Het is een paradox: je wordt ouder, maar krijgt wel meer zelfvertrouwen.” Haar uitspraak is niet bij iedereen goed gevallen. Sterker nog: volgens moderedacteur Carly Ledbetter van de Huffington Post slaat Zara volledig de plank mis met deze uitspraak. ”Door ouderdom te associëren met lelijk worden, versterk je juist het stereotype van oudere vrouwen.”

